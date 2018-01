Star Wars : le projet de Respawn se ''précise'' Star Wars : le projet de Respawn se ''précise''

Fin 2013, Disney signait avec Electronic Arts un partenariat de dix ans pour les jeux estampillés Star Wars. On commence à arriver à la moitié du chemin et si rien n'est à signalé pour 2018, sauf surprise, on apprend dans la dernière réunion faite aux investisseurs que le jeu d'action de Respawn sortirait pour l'année fiscale 2020, donc on imagine soit pour fin 2019 (où l'on ne s'étonnerait pas de voir également un Battlefront III), soit début 2020.



Deux autres projets sont officiellement en cours chez l'éditeur avec le projet d'EA Motive qui devrait sortir « entre avril 2020 et mars 2022 » (pas très précis certes) ainsi que celui d'EA Vancouver, récupéré en partie sur le cadavre de Visceral.