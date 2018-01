Ys VIII a enfin sa nouvelle traduction Ys VIII a enfin sa nouvelle traduction

Si la version PC n'a toujours pas de date de sortie, YS VIII : Lacrimosa of Dana a tout de même accueilli sur PS4 & PS Vita sa fameuse MAJ qui enfin propose une nouvelle traduction FR, évitant en passant de déborder des cases et modifiant quelques termes (monstres, items, etc.). On profitera également d'un nouveau doublage US, du moins pour ceux qui ne veulent pas se contenter de la VO, et le tout pèse 1,6Go sur PS4, et 279Mo sur Vita.



Tout cela sera bien entendu intégré de base à l'édition PC à venir, de même qu'à celle sur Switch prévue pour l'été prochain.