Fondé par des anciens de Quantic Dream, Interior Night signe avec SEGA Europe Fondé par des anciens de Quantic Dream, Interior Night signe avec SEGA Europe

Il y a quelques mois, début novembre pour être précis, nous signalions la création du studio « Interior Night », fondé par Caroline Marchal, ancienne tête importante de Quantic Dream ayant notamment travaillé comme conceptrice principale de Heavy Rain et Beyond : Two Souls.



Rejoint par quelques anciens du même studio ainsi que d'autres horizons (le studio compte atteindre au moins une vingtaine d'employés fixes cette année), Interior Night souhaite rester sur ses acquis, à savoir travailler sur des titres à tendance narrative.



Et si l'on vous rappelle tout cela, c'est pour vous annoncer que SEGA Europe vient de signer avec ce développeur pour leur premier projet à venir. Il s'agit pour l'éditeur du troisième nouveau partenariat européen de ces dernières années avec Playsport Games (Motorsport Manager) et Two Point Studios (Two Point Hospital).