Le prochain Gran Turismo en développement Le prochain Gran Turismo en développement

Un Gran Turismo, ça ne se fait pas en un jour, surtout vu la maniaquerie passionnelle de Kazunori Yamauchi et histoire de ne pas perdre de temps, que cela concerne la PS4 ou la future PS5, l'homme annonce officiellement avoir commencé à plancher sur le prochain épisode, même si l'on ignore encore s'il se nommera Gran Turismo 7.



Tout juste sait-on que certains éléments de personnalisation devraient faire leur retour, et que si aucun Tourist Trophy 2 n'est à l'ordre du jour, « Kaz » avoue que ce serait un meilleur choix de voir le retour des motos directement dans la franchise Gran Turismo.



Que les possesseurs de Gran Turismo Sport ne s'inquiètent pas : le suivi n'en est qu'à ses débuts avec l'arrivée prochaine de nouveaux véhicules et circuits, ainsi qu'un mode GT League qui continuera à gagner en contenu.