Monster Hunter World : 5 millions d'exemplaires lâchés dans le monde la première semaine Monster Hunter World : 5 millions d'exemplaires lâchés dans le monde la première semaine

Capcom avait annoncé voir les choses en grand pour Monster Hunter World avec le besoin de percer à la fois au Japon mais également sur les terres occidentales. Et l'éditeur déclare donc avoir mis les moyens avec cinq millions d'exemplaires livrés à travers le monde, en notant que ce chiffre inclus les premières ventes dématérialisées.



Pour vous faire une idée : même sans restock (et évidemment qu'il y en aura), il suffit que Capcom vend tout ce qui a été mis en place pour faire de cet épisode la deuxième plus grosse vente de l'histoire de la série, juste derrière Monster Hunter 2nd G (PSP) qui a atteint 5,5 millions dans toute sa carrière.



Autant dire que sur l'année en cours, et en rajoutant la future version PC, il n'y a aucun risque à dire que le record a toutes les chances d'être explosé.