Charts UK : Monster Hunter World s'impose

L'institut chart-track nous livre son rapport sur les ventes UK de la semaine dernière, qui a vu l'arrivée de deux belles cartouches de ce début d'année avec tout d'abord Monster Hunter World qui s'affiche au sommet, une place que la série n'avait jamais connue puisque le record était Monster Hunter Generations (troisième place en 2016). A défaut de chiffres concrets, on nous indique juste qu'il s'agit de loin du meilleur lancement dans l'histoire de la franchise.



Juste en dessous, Dragon Ball FighterZ fait apparemment un lancement très proche de celui du premier Xenoverse. Un bon constat vu que le Royaume-Uni est loin d'être le territoire phare de cette licence.



Pour le reste, outre le retour de Call of Duty : Infinite Warfare (merci les soldes), on remarquera donc parmi les habitués le très bon maintien de Playerunknown's Battlegrounds, et du coté des nouveautés The Inpatient qui s'offre de justesse le top 10 (pas mal donc pour une exclue PS VR).



1. Monster Hunter World (N)

2. Dragon Ball FighterZ (N)

3. Call of Duty WWII (-2)

4. FIFA 18 (-2)

5. GTA V (-2)



6. Mario Kart 8 Deluxe (-2)

7. Zelda : Breath of the Wild (-2)

8. Playerunknown's Battlegrounds (-2)

9. Rocket League (+5)

10. The Inpatient (N)



11. Assassin's Creed Origins (-4)

12. Pokémon Crystal (N)

13. Gran Turismo Sport (+5)

14. Crash Bandicoot Trilogy (+6)

15. Forza Horizon 3 (-2)



16. Super Mario Odyssey (-8)

17. Rainbow Six Siege (=)

18. Les Sims 4 (-6)

19. LEGO Marvel Super Heroes (-8)

20. Call of Duty : Infinite Warfare (+13)