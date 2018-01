Quelques images de plus pour Code Vein Quelques images de plus pour Code Vein

Encore un peu de Bandai Namco avec un set d'images inédites pour Code Vein, où l'on aura un meilleur aperçu des différents personnages centraux de cette nouvelle production de la team God Eater, qui a d'ailleurs un troisième épisode en préparation prévu pour on ne sait quand.



Le lancement de Code Vein est lui précisé pour cette année, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.