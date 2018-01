[Rumeur] Dragon Ball FighterZ : les huit personnages du Season Pass [Rumeur] Dragon Ball FighterZ : les huit personnages du Season Pass

Dragon Ball FighterZ est désormais disponible sur PS4, One et PC, et c'est cette dernière version qui a de coutume vu sa data être fouillée de fond en comble par les fans pour essayer de déceler quelques secrets, et avec réussite visiblement puisque le nom de huit personnages apparaissent : « hasard », c'est exactement ce qui sera fourni avec le Season Pass.



- Broly

- Bardock

- Zamasu

- Vegito

- Cooler

- Android 17

- Base Goku

- Base Vegeta



Deux nouveaux modes de jeu seraient également au programme : « Z Union » et « Z League ».



(Source : ResetEra)