Du New Game Plus pour Xenoblade Chronicles 2

Monolith annonce l'arrivée le mois prochain de la nouvelle MAJ (1.3.0) pour Xenoblade Chronicles 2, chargée d'apporter l'option New Game Plus, ainsi que la correction d'un léger bug du chapitre 7 apparu à cause de la 1.2.0.



Ce ne sera apparemment pas la seule chose à retenir de ce nouveau patch mais Takahashi nous demande de patienter sagement avant d'avoir des « informations supplémentaires ».