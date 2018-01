Star Wars Battlefront II : nouveau mode, nouvelle saison et MAJ à venir sur la progression Star Wars Battlefront II : nouveau mode, nouvelle saison et MAJ à venir sur la progression

Parce qu'il n'est jamais trop tard pour rattraper un échec, tout de même relatif (le jeu reste bien classé dans les charts), Electronic Arts et DICE continue de s'attarder sur le suivi de Star Wars Battlefront II, déjà en matière de contenu puisque le titre accueillera le mois prochain un tout nouveau mode de jeu nommé Jetpack Cargo, avec du 8V8 où chaque joueur sera équipé de l'accessoire en question. Notons qu'il s'agira d'un event limité dans le temps (bizarrement). Une nouvelle saison d'ajouts multiples est également en préparation sans que l'on en sache davantage pour le moment.



Mais le possible grand changement interviendra courant mars avec une MAJ qui compte rétablir totalement l'équilibre dans le système de progression, avec la prise en compte des demandes des joueurs. Pas un mot sur le retour ou non des micro-transactions, placées dans un tiroir dès le lancement du jeu.