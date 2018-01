Faute de public, Nintendo annonce la fin de Miitomo Faute de public, Nintendo annonce la fin de Miitomo

Première tentative du constructeur/éditeur dans l'univers smartphone, Miitomo ne restera pas dans la mémoire des joueurs, ni de celle de Nintendo d'ailleurs qui annonce dès aujourd'hui la mise à mort de son mini-réseau social, deux ans après son lancement.



Le service prendra donc fin à le 9 mai et les micro-transactions sont supprimés dès à présent, même s'il est toujours possible de gagner pièces et tickets gratuitement grâce aux bonus quotidiens.