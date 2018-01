Xbox Game Pass : pas de système de rotation pour les jeux first-party

Hier, Microsoft a surpris en annonçant qu'à partir de maintenant, toutes exclusivités first-party sur Xbox One seront intégrés dès le Day One au programme Xbox Game Pass, service permettant pour 9,99€ par mois de télécharger autant de titres qui souhaités parmi la centaine mise à disposition (mixant jeux One et 360).Restait une question, car on sait tous que certains jeux du programme sont parfois retirés après quelques mois pour être remplacés par d'autres, obligeant à les acheter pour continuer sa partie si non terminée.Et Aaron Greenberg comme Larry Hryb tiennent à rassurer sur ce point : les jeux first-party déjà dans le programme et ceux à venir ne seront jamais retirés du service. Les rotations ne concernent donc apparemment que les jeux tiers.