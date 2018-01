Avengers : Crystal Dynamics gonfle ses rangs Avengers : Crystal Dynamics gonfle ses rangs

Si le prochain Tomb Raider chez Eidos Montréal tient encore de la rumeur (même si le jeu lui-même est bien confirmé), on sait en revanche officiellement que Crystal Dynamics sera en charge du projet Avengers, première adaptation de l'univers Marvel dans ce partenariat sur la longueur entre Disney et Square Enix.



Et enfin d'assurer « une expérience incroyable et vraiment originale », l'équipe annonce avoir grossi un peu plus ses rangs en recrutant 15 nouveaux développeurs, tous des anciens de l'industrie, certains venant de titres comme Batman Arkham et Dead Space, en rajoutant Stephen Barry (ex-Visceral Games) ainsi que, on l'a appris récemment, Shaun Escayg, ex-Naughty Dog ayant notamment bossé sur Uncharted : The Lost Legacy en tant que directeur créatif.



Le studio nous signale que le chantier progresse bien, et reste à savoir quand Square Enix sera prêt pour nous dévoiler tout cela.