EDF5 : un Live Season Pass ce jeudi

Écoulé pour l'heure à plus de 300.000 exemplaires au Japon (incluant exemplaires expédiés et ventes dématérialisées), Earth Defense Force 5 va prochainement aborder la deuxième étape de sa communication avec un Live qui se tiendra demain dans l'après-midi pour présenter les premiers éléments du suivi, incluant les premiers packs d'armes, mais aussi et surtout la première extension d'importance (sur deux).



Disponible depuis décembre dernier sur l'archipel, ce nouvel épisode exclusif à la PS4 n'a toujours pas été annoncé en occident.