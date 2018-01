Charts Japon : le calme avant la tempête

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 15 au 21 janvier 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.En attendant les deux premières grosses cartouches de 2018, dontqui devrait même être l'une des plus majeures de l'année en cours, petit bilan donc des dernières petites sorties dont le très en retardqui a tout de même réussi à trouver son public avec plus de 65.000 ventes dès la sortie, suivi dequi en cumulant les deux versions tournent dans les mêmes eaux.Entre deux long-sellers Switch ou 3DS, on se contentera également d'unqui n'a visiblement pas convaincu ceux qui n'étaient pas encore passé à la caisse pour l'original. Pouren bas de classement, le faible score ne doit pas être trop pris en compte : il s'agit juste de l'édition budget du Remaster sorti il y a quelques temps.