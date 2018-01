Dissidia Final Fantasy NT : un patch le 30 janvier Dissidia Final Fantasy NT : un patch le 30 janvier

Square Enix nous signale l'arrivée d'une MAJ le 30 janvier pour Dissidia Final Fantasy NT qui compte limiter le grinding pour obtenir plus facilement points d'expérience (la votre et celle de vos IA) et Gils, utiles notamment à l'acquisition de skins et de musiques. Une mise à jour qui proposera aussi une option pour reconfigurer les touches mais également les localisations européennes (donc anglais, français & co).



Problème de taille, le communiqué vient de Square Enix Japan donc on ignore s'il s'agit pour nous autres européens d'une MAJ Day One, ou si tout cela est directement inclus dans nos galettes. Car dans le cas contraire, on se retrouverait donc avec le même problème que Lost Sphear sur Switch (signalé par Shincloud, investigateur à ses dépens), à savoir un jeu PAL en japonais si l'update n'est pas installée.