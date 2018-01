Le nouveau projet de David Jaffe est annulé Le nouveau projet de David Jaffe est annulé

Ancienne grande star de Sony, notamment par son statut de créateur de la franchise God of War, David Jaffe semble depuis des années avoir un mal fou à percer dans le « game ».



Car après un Twisted Metal sur PS3 qui a fait un gros flop (au point que Jaffe n'a plus grand espoir pour la commande d'un nouvel épisode par l'éditeur) et un Drawn to Death qui est passé totalement inaperçu sur PlayStation 4, l'homme qui est depuis 2013 sous la bannière de l'indépendance a vu son nouveau projet annulé par l'éditeur attitré (dont on ignore l'identité d'ailleurs), au point de devoir licencier la majorité de son personnel.



Un nouveau coup dur en somme, et un avenir pour le moment dans le flou pour le reste de l'équipe.