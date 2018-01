My Hero Academia : All Might entre en jeu My Hero Academia : All Might entre en jeu

Sans date de sortie précise pour le moment, l'adaptation de My Hero Academia s'offre quelques visuels pour illustrer les quatre premiers personnages annoncés au casting, incluant le fameux All Might qui accompagnera donc Izuku, Katsuki et Tomura.



Bandai Namco espère sortir ce One's Justice cette année au niveau mondial, et ce sur PC, PS4, One et Switch. Il s'agira pour rappel d'un nouveau jeu de combat en arènes, avec plein de gros pouvoirs et des éléments destructibles dans le décors.