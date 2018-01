Switch : Panic Button s'occupera de Wolfenstein II Switch : Panic Button s'occupera de Wolfenstein II

Satisfait du portage de Doom sur Switch, Bethesda annonce avoir renouvelé son partenariat avec le studio Panic Button pour transférer Wolfenstein II : The New Colossus sur la console de Nintendo, toujours attendu pour ce printemps et qui donnera « bientôt » des nouvelles concrètes.



On peut d'ailleurs dire que l'équipe s'habitue peu à peu à cette console puisqu'ils ont directement participé à la version dédiée de Rocket League, avec quelques problèmes de départ mais qui se corrigent doucement.