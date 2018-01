Yuji Naka (Sonic) rejoint Square Enix Yuji Naka (Sonic) rejoint Square Enix

Il y a 12 ans déjà, Yuji Naka (créateur de la franchise Sonic) quittait SEGA pour fonder son propre studio nommé Prope, sans jamais connaître depuis de grands succès critiques ou commerciaux entre Ivy the Kiwi, Fishing Resort et Rodea the Sky Soldier.



Et voilà que l'homme se lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure en annonçant avoir rejoint les rangs de Square Enix, avec un premier projet en cours dont on ne sait absolument rien pour le moment.