Minecraft : c'est 144 millions de ventes

En rachetant la franchise Minecraft (et son studio) pour quelques 2,5 milliards de dollars, Microsoft a pris le risque d'obtenir une licence juteuse qui avait déjà atteint un pic dont l'audience aurait pu ensuite descendre peu à peu.



Il n'en est visiblement rien. Helen Chiang (directrice de la franchise) annonce que le titre a atteint l'indécent cap des 144 millions de ventes, soit 22 millions de plus par rapport à début 2017. Plus important encore, alors que Microsoft se vantait de 55 millions de joueurs actifs en janvier dernier, on nous déclare maintenant que le record a été battu avec 74 millions de joueurs qui ont lancé le jeu rien qu'en décembre 2017, tous supports confondus évidemment.



Récemment lancé sur Switch et même New 3DS, Minecraft a encore de nombreuses grosses MAJ en vue dont l'update « Better Together » sur Switch qui permettra le cross-play avec les autres supports (sauf la PS4 pour les raisons que l'on connaît) mais également l'arrivée de la MAJ aquatique pour donner une nouvelle dimension à l'aventure, et tout ce qui concerne le moteur graphique.