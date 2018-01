Monster Hunter World : détails de la MAJ Day One Monster Hunter World : détails de la MAJ Day One

Comme nous vous l'avions signalé la semaine dernière, Monster Hunter World bénéficiera d'un patch Day One (1.01) de quelques 800mo, qui privera les plus impatients de online avant le jour même du lancement mais pas que.



Voici donc ce que vous retrouverez dans cette MAJ :



- Jeu en ligne.

- Mode Galerie pour revisionner les cinématiques.

- Ajout de la mascotte Poogie.

- Certaines langues (Portugais, Polonais, Russe et Arabe)

- Divers correctifs.



Capcom rappelle en outre qu'une MAJ plus conséquente arrivera au printemps, ajoutant notamment le monstre Deviljho, et que l'on aura droit à des petits bonus à rythme régulier, comme de nouvelles quêtes, des collaborations, des éléments cosmétiques, des poses, et autres.



Monster Hunter World sortira ce vendredi sur PS4 & One, puis en fin d'année sur PC.