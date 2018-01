Charts US : la PS4 remporte l'année 2017 + ventes de Xenoblade Chronicles 2 Charts US : la PS4 remporte l'année 2017 + ventes de Xenoblade Chronicles 2

On a la semaine dernière eu le temps de revenir en détails sur les charts US de décembre et une nouvelle information tombe aujourd'hui, concernant Xenoblade Chronicles 2. Affiché à la 16ème place du classement pour son mois de lancement, le titre aurait tapé les 280.000 ventes (hors dématérialisé), soit mieux que Xenoblade Chronicles X en décembre 2015 (200.000 environ). Pas de comparatif en revanche avec le premier épisode Wii, NPD n'ayant jamais recensé les résultats dû au fait que GameStop avait l'exclusivité des ventes.



Le titre est la 9ème meilleure vente (physique) de la Switch sur ce territoire, dans un top 10 qui support Nintendo oblige compte peu de jeux tiers : Mario + Lapins Crétins (5ème) et TES V Skyrim (10ème).



Rajoutons à cela que si la Switch remporte le plus de mois aux USA en 2017, c'est bien la PS4 qui termine sur le totale des ventes en tête du classement, aidée par sa grosse performance du Black Friday et surtout le fait qu'elle bénéficiait de deux mois supplémentaires (la Switch étant sortie début mars).



(Source : Gamekult)