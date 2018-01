Quelques images pour One Piece : World Seeker Quelques images pour One Piece : World Seeker

Bandai Namco continue de dévoiler de nouveaux visuels de One Piece : World Seeker qui ne sortent pas vraiment du cadre de ce qui a été montré jusqu'à présent : toujours aucun contexte scénaristique, de méchants connus ou inédits, ou même d'alliés même si Zoro devrait être de la partie à en croire l'artwork initial.



On retourne donc patienter jusqu'à une présentation plus concrète, si possible dans quelques semaines puisque le titre est attendu pour cette année sur PC, PS4 & One.