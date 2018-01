Telltale Games va enfin changer de moteur Telltale Games va enfin changer de moteur

Il y a déjà 14 ans, Telltale Games a eu l'ambition de créer dès l'ouverture du studio son propre moteur, le sobrement appelé Telltale Tool, sur lequel l'équipe s'est bien trop reposé depuis au point de devenir un véritable handicap malgré les nombreuses MAJ (manque d'outils, problèmes de ralentissements, micro-freeze, etc).



On nous annonçait il y a quelques semaines que l'heure était au changement, avec déjà l'intention de faire moins de projets mais chacun de meilleure qualité, mais également un moteur plus en adéquation avec notre ère. Et tout cela prend maintenant forme avec deux offres d'emploi qui font directement référence à Unity, ce qui est tout sauf surprenant puisque le directeur général de ce moteur (John Riccitiello) est membre du conseil d'administration de Telltale.



On ignore en revanche si l'unique futur projet annoncé par le studio, The Walking Dead : Saison 4, tournera dessus ou s'il faudra attendre celui qui suivra.