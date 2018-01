Monster Boy - Cursed Kingdom : quelques images Monster Boy - Cursed Kingdom : quelques images

Annoncé il y a déjà quatre ans, Monster Boy and the Cursed Kingdom (suite spirituelle de Wonder Boy) entame la dernière ligne droite de son développement à en croire les propos des développeurs qui sont actuellement dans la phase de debug qui précédera la future date de sortie.



Quelques visuels sont lâchés pour l'occasion, montrant que le jeu a bien évolué sur le plan graphique avec la promesse d'animation faite à la main.