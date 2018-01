FFVII Remake : quelques concept-arts FFVII Remake : quelques concept-arts

Voilà déjà 25 mois (!) que Final Fantasy VII Remake n'a pas eu le droit à moindre nouvelle vidéo, obligeant les impatient à se contenter de miettes et d'informations à grignoter en attendant le grand retour dans l'actualité.



Et comme promis, voici donc quelques concept-arts affichés durant une expo en cours, disponible en mauvaise qualité pour le moment mais où les fans repéreront quelques endroits importants que l'on traversera dans Midgard, de l'église à l'héliport en passant par la maison de Marlène.



C'est tout pour le moment et on uppera l'article dès que les visuels seront disponibles en meilleure qualité.