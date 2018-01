Charts USA : le rapport NPD de décembre + bilan software de l'année 2017 Charts USA : le rapport NPD de décembre + bilan software de l'année 2017

NPD a donc livré son rapport sur les ventes US pour le mois de décembre avec une hausse générale du CA sur tous les secteurs par rapport à l'année dernière : 3,29 milliards générés en tout, contre 3 milliards en décembre 2016.



Point Hardware



1) Nintendo Switch : 1,5 million

2) Xbox One : 1,36 million

3) PlayStation 4 : 1,08 million

4) Nintendo 3DS : 750.000

5) Snes Mini Classic : 350.000



- Sur les 50 premiers mois de carrière pour la PS4 & One, le cumul des deux est supérieur à l'époque PS3 et 360 dans le même laps de temps (+18%) et même par rapport aux temps reculés de la PS2 et Xbox (+4%).





Les meilleures ventes de décembre 2017 (aux USA)

- Classement par valeur de ventes.

- PC : prise en compte du dématérialisé uniquement sur Steam.

- Consoles : pas de prise en compte du dématérialisé chez Nintendo



1. Call of Duty WWII

2. Star Wars Battlefront II

3. Super Mario Odyssey

4. NBA 2K18

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Madden NFL 18

7. Playerunknown's Battlegrounds

8. Assassin's Creed Origins

9. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

10. Grand Theft Auto V



11. FIFA 18

12. Destiny 2

13. LEGO Marvel Super Heroes 2

14. Splatoon 2

15. Need for Speed Payback

16. Xenoblade Chronicles 2

17. Just Dance 2018

18. Les Sims 4

19. Pokémon Ultra Soleil

20. Pokémon Ultra Lune



- Même si placé à la 16ème place, Xenoblade Chronicles 2 incarne tout de même la 9ème meilleure vente de l'année sur Switch.





Les meilleurs ventes de l'année 2017 aux USA



Tous supports confondus



1. Call of Duty WWII

2. NBA 2K18

3. Destiny 2

4. Madden NFL18

5. Zelda : Breath of the Wild

6. GTA V

7. Ghost Recon Wildlands

8. Star Wars Battlefront II

9. Super Mario Odyssey

10. Mario Kart 8 Deluxe



Uniquement sur PS4



1. Call of Duty WWII

2. NBA 2K18

3. Destiny 2

4. Madden NFL18

5. Horizon Zero Dawn



Uniquement sur One



1. Call of Duty WWII

2. Destiny 2

3. NBA 2K18

4. Madden NFL18

5. Ghost Recon Wildlands



Uniquement sur Switch



1. Zelda : Breath of the Wild

2. Super Mario Odyssey

3. Mario Kart 8 Deluxe

4. Splatoon 2

5. Mario + Lapins Crétins



Uniquement sur 3DS



1. Pokémon Ultra Soleil & Ultra Lune

2. Pokémon Soleil & Lune

3. Super Mario Maker

4. Metroid Samus Returns

5. Fire Emblem Echoes