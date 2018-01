Xenoblade Chronicles 2 : la MAJ 1.2.0 disponible Xenoblade Chronicles 2 : la MAJ 1.2.0 disponible

Petite déception pour la MAJ 1.2.0 de Xenoblade Chronicles 2 qui est bien disponible mais sans apporter les choses promises en janvier (en même temps, le mois n'est pas terminé donc qui sait). Pas de nouvelles améliorations pour la map ni de possibilité d'envoyer Pyra et Dromarch en Mercenaires mais juste un ensemble de correctifs pour diverses quêtes annexes. Ah si, une chose : les voix des Lames dans le menu (durant l'obtention d'une compétence ou un pallier) peuvent maintenant être zappées en appuyant simplement sur A ou B. Voilà voilà…



Sinon, il reste toujours l'essentiel, à savoir le premier pack du Season Pass :



- 10 cristaux rares

- 1 cristal légendaire

- 1 objet Transfert de Protocole

- 6 éléments de bouffe (pour Tora et Poppi)

- 1 accessoire (Auto Balancer)

- Cinq nouvelles quêtes annexes (apparaissant respectivement après les chapitres 2, 3, 5, 7 et 10). Chacune sera annotée « Pack 1 » pour la retrouver plus facilement dans le menu des quêtes.