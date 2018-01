Un remake pour le premier Disgaea Un remake pour le premier Disgaea

Vous n'avez pas encore fait le premier Disgaea, pourtant disponible sur PS2, PC, PSP et DS ? Hé bien, NIS America estime qu'il est temps de vous y mettre en annonçant un remake et… c'est tout ce que l'on sait pour le moment.



Dans le meilleur des mondes, ça reprendra le rendu de Disgaea 5, la traduction DS et tout le contenu bonus de la version PSP, et on imagine que PS4 comme Switch seront concernées puisqu'il s'agit des deux uniques supports en vue pour NIS.



Notons que le développeur en a profité pour teaser l'arrivée future d'un nouvel épisode inédit.