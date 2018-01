Charts US : la Switch remporte noël Charts US : la Switch remporte noël

Le rapport complet de NPD ne tardera plus mais Nintendo prend les devants (phénomène qui arrive souvent aux constructeurs qui ont la première place) en annonçant donc que la Switch remporte la médaille de noël aux USA avec 1,5 millions d'unités écoulées en décembre, devant la Xbox One tandis que la PS4 terminerait le podium. Pour situer la performance, c'est près d'un tiers du total Switch de 2017 (4,8 millions entre mars et décembre).



La 3DS ne démérite aucunement avec 750.000 ventes de plus pour noël (27 % mieux qu'en 2016 !) pour atteindre un total de 21 millions outre-Atlantique. Enfin, la Snes Mini s'est vendue en décembre à 350.000 exemplaires.



UPDATE

Selon quelques fuites, la Xbox One est à 1,36 million et la PS4 à 1,08 million.