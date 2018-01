Japon : FIFA 18 se vend mieux sur Switch Japon : FIFA 18 se vend mieux sur Switch

Après avoir fait un peu la mou au départ, Electronic Arts s'est déclaré satisfait des ventes de FIFA 18 sur Switch, en France en tout cas. Mais il y a finalement un deuxième territoire où l'éditeur n'a pas de raison de se plaindre, à savoir le Japon comme le montre le récent rapport de Dengeki Online.



Alors que la version PS4 a démarré avec une large avance (50.000, contre moins de 20.000 sur Switch), c'est finalement la version hybride qui a peu à peu pris l'ascendant pour finalement attendre environ 90.000 ventes, contre environ 80.000 chez Sony.



Si on peut prendre en compte le gros succès de la Switch dans la dernière ligne droite de fin d'année, l'explication la plus notable chez l'absence de concurrence, là où sur PS4 (et uniquement au Japon), PES 2018 parvient encore à trouver son public.