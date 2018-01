Déjà disponible sur le territoire japonais depuis octobre dernier,se date maintenant en occident avec un lancement signé pour le 18 mai en Europe (et trois jours avant aux USA).2018 fera d'ailleurs office de dernier tour d'honneur pour Atlus sur 3DS avec les sorties de(16 février chez nous) et un tout dernierencore non dévoilé (qui ne sera apparemment pas).