Earth Defense Force 5 passe les 300.000 (Japon)

Malgré un lancement japonais un peu mou, Earth Defense Force 5 profite du bouche-à-oreille depuis quelques semaines et sauve l'honneur en atteignant les 300.000 unités sur le territoire, en combinant exemplaires expédiés et ventes dématérialisées. On reste encore loin qui avait créé la surprise en dépassant le demi-million, mais sur deux supports (dont près de 200.000 sur Xbox 360 tout de même).



Cet épisode n'a toujours pas été annoncé en occident, et l'on rappelle qu'un spin-off développé par Yuke's sous Unreal Engine 4 est actuellement en développement.