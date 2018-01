Xenoblade 2 : la troisième MAJ en approche Xenoblade 2 : la troisième MAJ en approche

La troisième mise à jour de Xenoblade Chronicles 2, dite 1.2.0, arrivera demain en téléchargement comme vient de l'affirmer le compte Twitter japonais de la franchise, et reste donc à voir s'il en sera de même pour l'occident.



Pas d'informations pour le moment sur le contenu mais selon les derniers retours, on devrait normalement y trouver au moins les choses suivantes :



- Nouvelles améliorations pour la map

- Option pour envoyer Pyra et Dromarch dans le mode mercenaire

- Ajout de compétences LV4 pour certaines Lames

- Lancement du pack de quêtes annexes (Season Pass)



On connaît en revanche le contenu exact du premier pack pour les possesseurs du Season Pass.



- 10 cristaux rares

- 1 cristal légendaire

- 1 objet Transfert de Protocole

- 6 éléments de bouffe (pour Tora et Poppi)

- 1 accessoire (Auto Balancer)



- Cinq nouvelles quêtes annexes (apparaissant respectivement après les chapitres 2, 3, 5, 7 et 10). Chacune sera annotée « Pack 1 » pour la retrouver plus facilement dans le menu des quêtes.