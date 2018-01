Le prochain Housemarque (au moins) sur PC Le prochain Housemarque (au moins) sur PC

Il y a quelques semaines, Housemarque nous avait annoncé vouloir renverser complètement sa table pour partir désormais dans une autre directement, les jeux purement arcade ne se vendant plus suffisamment pour être rentable.



On savait que le prochain chantier serait sous Unreal Engine 4 et voilà que le studio confirme que la sortie aurait lieu du Steam (on ignore s'il s'agira d'une exclusivité) puisque le groupe y recherche quelques bêta-testeurs. Un titre qui devrait d'ailleurs bientôt être officiellement dévoilé.