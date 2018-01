Un patch Day One pour Monster Hunter World Un patch Day One pour Monster Hunter World

Monster Hunter World sort le 26 janvier sur PlayStation 4 comme Xbox One (fin d'année sur PC) et comme de coutume, il est fort probable que les plus fouineurs trouveront moyen de se procurer un exemplaire avant la sortie.



A ceux là, il serait sage de confirmer que Capcom a annoncé la présence d'un patch Day One (1.01) qui ajoutera les choses suivantes :



- le online (hé ouais)

- le retour des Poogies pour la recherche de trésors

- un mode Galerie



Donc autant que vous soyez prévenus : si vous avez le jeu à l'avance, ce sera solo et rien d'autre.