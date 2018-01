Un nouveau projet Alien en préparation Un nouveau projet Alien en préparation

Il y a un peu plus d'un an, quelques vétérans officialisaient la création de « Cold Iron Studios », un nouveau groupe en charge d'un shooter en ligne tournant sous Unreal Engine 4, à destination du PC et des consoles. L'orientation multi n'était pas une surprise quand on sait que parmi les directeurs du studio, on retrouvait Craig Zinkievich, producteur de City of Heroes, Neverwinter et Star Trek Online.



Et bref, alors qu'il n'y avait eu aucun nouvelles depuis, voilà que FoxNext Games (nouvelle branche JV de la Fox) nous annonce l'acquisition du dit-studio tout en révélant que le projet sera finalement sous la prestigieuse licence Alien. Pas plus d'infos pour le moment.