Charts Japon : la PS4 se hisse en tête

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 8 au 14 janvier 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Si ce n'est Kirby qui a depuis toujours un certain (gros) potentiel de ventes au Japon, la première moitié de 2018 n'est pour l'heure pas très élogieuse pour le planning Switch, au contraire de la PS4 où tous les voyants sont au vert pour au moins les trois premiers mois de l'année.Du coup, il est totalement légitime de voir cette dernière prendre la tête du classement (ce qui n'était pas arrivé depuis le lancement de DQXI) et franchir le cap des 6 millions LTD. Le reste du top se passe de commentaires.