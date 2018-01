Charts Japon : Dissidia en petite forme

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 8 au 14 janvier 2018, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Même si Nintendo se réserve une fois encore l'essentiel du top 20, la fin des étrennes et le renvoi à la routine nous replace dans des chiffres beaucoup plus standards, permettant àde prendre la première place sans trop pouvoir se vanter : 100.000 ventes seulement (hors dématérialisé comme d'habitude), contre 285.000 à l'époque pouret carrément 490.000 pour le tout premier épisode.Remarquons tout de même l'absence dude D3 Publisher qui doit donc tourner autour des 2.000 ventes. Il faut dire que l'éditeur a eu une communication totalement foireuse sur ce-like : d'abord exclusif au PS VR avant que le casque ne devienne facultatif pour l'expérience, le titre est finalement sorti comme un jeu standard avec la promesse d'une compatibilité VR pour « plus tard ».Le prochain rapport verra les résultats deet(qui arrive seulement au Japon) avant de passer aux choses sérieuses avec le doubletet