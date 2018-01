Un mode photo pour Shadow of the Colossus Un mode photo pour Shadow of the Colossus

Devenu commun à cette époque où les réseaux sociaux sont rois dans la communication, le mode photo sera donc également inclus dans le remake de Shadow à the Colossus avec de nombreuses options d'ajustements et ce qu'il faut de filtres. Vous pouvez découvrir quelques exemples via les visuels ci-dessous.



Deuxième exclusivité maison de l'année sur PS4 (après The Inpatient qui sort la semaine prochaine sur le PS VR), Shadow of the Colossus sera lancé mondialement le 6 février.