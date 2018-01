Final Fantasy XV : Square Enix fait marche-arrière sur le prix du Royal Pack (DLC)

Véritable bourde ou retournement de veste pour esquiver au plus vite un début de polémique ? Dans tous les cas, Square Enix nous annonce que le DLC « Royal Pack » desera bien payant mais ne coûtera pas 19,99€ comme annoncé hier dans le communiqué qui a été modifié en conséquence, sans pour autant nous livrer le vrai tarif.Forcément inclus dans la nouvelle édition prévue le 6 mars (ainsi que sur PC), ce DLC apportera diverses choses pour continuer à enrichir cet épisode au long suivi avec en vrac :- Les trois extensions solo directement au coeur de l'aventure (au lieu que via un menu à part)- Ajout des ruines d'Insomnia (avec de nouveaux boss et quêtes annexes)- Le bateau royal qui peut maintenant être contrôlé- Une nouvelle quête pour améliorer la Regalia Type-D- Un nouvel accessoire pour une compétence sur-puissante qui va avec- De nouveaux succès/trophéesN'oublions pas que tout cela n'est que le prélude de 2018 qui accueillera trois nouvelles extensions solo (dont la première consacrée à Ardyn Izunia) avant de boucler définitivement la carrière de cet opus.