Assassin's Creed Origins : le point sur le suivi, dont les infos et dates des deux extensions

Ubisoft a décidé de faire un point complet sur le suivi d'Assassin's Creed Origins avec tout d'abord les dates des deux extensions dont le prix a de quoi surprendre : 9,99€ chacune, alors que le Season Pass coûte 40€. Donc à moins qu'il reste des surprises encore non annoncées, ceux qui ont acheté le Pass (ou la Gold Edition) auront de quoi l'avoir mauvaise s'ils ont payé 20€ de plus pour quelques équipements bonus et des points Helix. A suivre.



DLC 1 : The Hidden One

- 9,99€ (inclus dans le Pass)

- 23 janvier

- Prend place quatre ans après le scénario principal, où l'on découvrira la croissance de la Fraternité face aux forces de l'Empire Romain dans une nouvelle région.

- Rehausse du niveau à 45, et nouvelles pièces d'équipement (armes, tenue et montures).



Mode Discovery Tour

- 20 février

- Gratuit pour tous les possesseurs du jeu

- Peut être acheté en stand-alone pour 19,99€ (uniquement sur PC)

- Musée interactif géant à but éducatif, où vous pourrez vous promener sur la map sans combat ni quête pour découvrir l'Égypte Antique et tout un tas d'anecdotes.



DLC 2 : The Curse of the Pharaohs

- 6 mars

- 9,99€ (inclus dans le Pass)

- Fait suite au premier DLC et nous emmènera cette fois dans la région de Thèbes pour enquêter sur la malédiction des pharaons.

- Rehausse du niveau à 55 et nouvelles pièces d'équipement.





Outre tout cela, on signale la mise en ligne depuis hier du patch 1.2.0 qui corrige de nombreuses choses, améliore l'inventaire et permet de revendre ses tenues inutiles au marchand du coin.