Dragon Ball FighterZ : retour de la bêta demain Dragon Ball FighterZ : retour de la bêta demain

Petit quiproquo avec le communiqué d'hier : la bêta ouverte de Dragon Ball FighterZ est bien prolongée d'une journée mais non sans une pause préalable depuis hier 9h00. Bandai Namco annonce donc aujourd'hui que ce rab deviendra actif dès demain (jeudi) à 6h00 du matin, et ce durant 24h00.



De quoi s'entraîner une dernière fois avant le vrai début des hostilités vendredi 26 janvier sur PC, PS4 & One.