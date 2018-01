Switch : le online payant pour 2019 [UP] Switch : le online payant pour 2019 [UP]

Décidément et même si ça en arrange beaucoup, Nintendo semble avoir du mal à trouver les arguments qui feront suffisamment mouche afin de faire passer sans trop de casse son online payant sur Switch.



Prévu un temps pour l'été 2017 puis la fin d'année dernière avant d'être reporté au printemps 2018, le service à tarif encore inconnu est semble t-il une nouvelle fois reporté puisque le site officiel de Nintendo US affiche maintenant un lancement pour courant 2019, sans plus de précisions. D'ici là, c'est gratuit, donc on en profite.



UPDATE



Retournement de situation : Nintendo annonce une simple erreur de frappe en déclarant que le service payant arriverait bien cette année, sans donner plus de détails pour le moment.