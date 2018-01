Shenmue III : quelques images et un RDV Shenmue III : quelques images et un RDV

Discret en fin d'année dernière, Shenmue III n'aura pas attendu longtemps en 2018 pour donner des nouvelles avec déjà trois jolies images à grignoter mais également un rendez-vous à retenir : le titre se livrera plus en détails (avec visuels et vidéo de gameplay) le 24 février prochain lors de l'event Magic Monaco 2018.



Pour information, l'event en question accueillera cette année quelques guests dont justement Yu Suzuki mais également Yoji Shinkawa (Kojima Productions) ainsi que Oskar Guilbert et Philippe Moreau (Dontnod).



On nous promet en outre une nouvelle présentation vidéo pour Vampyr et, surprise, la possibilité de prendre en main la ''Nintendo PlayStation'', cette fameuse extension CD pour la Snes jamais commercialisée.