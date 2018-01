Eurogamer confirme LEGO Les Indestructibles 2 Eurogamer confirme LEGO Les Indestructibles 2

Toujours non officialisée, la rumeur sur l'arrivée des deux nouveaux jeux LEGO de Traveler's est confirmée par Eurogamer. On parle donc de LEGO Les Indestructibles 2 qui sortirait donc en juin, et LEGO DC Vilains qui lui devrait attendre la fin d'année.



Information bonus : LEGO Les Indestructibles 2 couvrirait le scénario des deux films et proposerait, histoire de fournir un casting décent, des guests venus d'autres franchises Pixar.