Du rab pour la bêta de Dragon Ball FighterZ

Si la première journée (réservée à ceux qui ont précommandé le jeu) s'est passée sans encombre, on ne peut pas dire que samedi dernier fut une journée profitable pour la bêta ouverte de Dragon Ball FighterZ, entre maintenance, crashs permanents et tout simplement l'impossibilité de lancer un combat.



Bon prince, Bandai Namco lâche les excuses de circonstance et annonce que la bêta qui devait se terminer ce matin à 9h est prolongée d'une journée. Profitez-en avant la sortie prévue pour vendredi prochain sur PC, PS4 & One.