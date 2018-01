UK : les tops et flops de 2017 UK : les tops et flops de 2017

Games Industry nous offre un rapport plus fourni pour le bilan 2017 du marché UK, qui on le rappelle est en léger recul sur les ventes de jeu « en boîte » mais en hausse sur la valeur, la Switch ayant pris le pas sur la 3DS avec le prix des jeux qui va avec.



On commence donc avec un top 20 qui ne prend toujours pas en compte les ventes faîtes directement sur les Stores dématérialisés mais tout de même les bundles, même lorsqu'on n'y trouve qu'un code de téléchargement à l'intérieur. Un top qui a d'ailleurs vu du chamboulement dans les deux derniers mois de l'année grâce à des promotions sauvages qui ont permis à certains de sauver la mise, comme Star Wars Battlefront II qui parvient à se hisser dans le top 5, ou encore Gran Turismo Sport qui a surtout décoller après son lancement grâce à des bundles alléchants, certains avec la console, d'autres avec le PS VR.



Notons tout de même que si Forza Motorsport 7 commence doucement à entrevoir une possible fin de la saga, aucun problème en revanche pour Forza Horizon 3 qui parvient à s'afficher à la 13ème place sur 2017, alors que le jeu est sorti en septembre 2016.



1. FIFA 18

2. Call of Duty WWII

3. GTA V

4. Assassin's Creed Origins

5. Star Wars Battlefront II

6. Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

7. Destiny 2

8. Gran Turismo Sport

9. Ghost Recon Wildlands

10. Horizon Zero Dawn



11. Mario Kart 8 Deluxe

12. Super Mario Odyssey

13. Forza Horizon 3

14. The Legend of Zelda : Breath of the Wild

15. Call of Duty : Infinite Warfare

16. LEGO Worlds

17. FIFA 17

18. Resident Evil 7

19. Fallout 4

20. Forza Motorsport 7



Et si vous en voulez plus sur les sorties 2017 qui ont eu moins de chance :



21. Uncharted : The Lost Legacy

24. La Terre du Milieu : L'Ombre de la Guerre

25. Mass Effect Andromeda

30. For Honor

31. Need for Speed Payback

32. Wolfenstein II : The New Colossus

35. South Park : L'Annale du Destin

36. Injustice 2

40. Splatoon 2

43. Prey

53. Sonic Forces

66. Tekken 7

67. The Evil Within 2

81. WipEout Omega Collection



Dernier point bonus, si vous voulez avoir encore la preuve que le Royaume-Uni n'est pas très amoureux des productions typiquement japonaises :



- Persona 5 est à la 100ème place (!).

- NiOh, NieR Automata et Xenoblade Chronicles 2 sont en dehors du top 100.



Et on terminera donc par le top 10 des éditeurs pour 2017, dont le pourcentage symbolise le nombre d'unités vendues sur l'année, une fois encore sans le dématérialisé mais en comptant les bundles.



1. Electronic Arts : 17 %

2. Activision Blizzard : 15,7 %

3. Nintendo : 11,3 %

4. Ubisoft : 9,8 %

5. Sony : 7,9 %

6. Warner Bros : 6,9 %

7. Take-Two : 6,1 %

8. Bethesda : 5,1 %

9. Microsoft : 4,9 %

10. Square Enix : 1,9 %