A.Ismail : l'homme qui prend son temps

Ashraf Ismail est un homme qui aime prendre son temps pour bien faire les choses : quatre ans séparent les sorties de ses deux précédents projets (à savoir Assassin's Creed Black Flag et Assassin's Creed Origins) et l'homme prévient de suite qu'il ne compte pas faire dans la précipitation pour la suite du programme.



Lors d'une interview accordée au magazine officiel Xbox (UK), Ismail déclare en effet que son travail en cours ne concernent que le suivi d'Assassin's Creed Origins qui sera composé de diverses MAJ et surtout deux extensions (dont la première arrivera d'ailleurs ce mois-ci), qu'il sera ensuite temps de penser un peu aux vacances méritées, et que c'est seulement après cela que l'homme et son équipe aborderont l'avenir pour lequel il n'a pour l'heure absolument aucun plan concret.



Autant dire qu'à ce rythme, le prochain bébé de Ismail sera donc sur la prochaine génération de consoles.